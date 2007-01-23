تلاشهای اردن برای بدبین کردن عربها به ایران و تفرقه افکنی در عراق / ارزیابی عملکرد رسانه ای عربی در گذشته و ایجاد استراتژی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک پایگاه اینترنتی موسوم به "الملف" نوشت که کارشناسان رسانه ای عرب و عراقی( از یک طایفه خاص) از چند روز پیش نشست محرمانه ای را برای ارزیابی عملکرد رسانه ای عربی در گذشته و ایجاد استراتژی جدید برای مرحله آینده درباره پوشش تحولات عراق برگزار می کنند.

این نشست با هدف فضاسازی رسانه ای علیه اکثریت ملت عراق یعنی شیعیان و به بهانه دفاع ازاقلیت اهل سنت برگزار می شود و در جلسات متعدد آن، راههای تقویت همکاری رسانه ای میان رسانه های عراقی وعربی در سطح ماهواره ای، رسانه ها و اینترنت بررسی می شود.

این نشست قرار بود آوریل آینده همزمان با سالگرد جنگ آمریکا علیه عراق برگزار شود، اما اعلام استراتژی جدید جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در عراق سبب تسریع در برگزاری این نشست شد.

به گفته یک مقام رسانه ای عراقی، این نشست برای اینکه با موفقیت همراه شود، در شرایط سری و محرمانه برگزار می شود.

در یکی از جلسات این کنفرانس، بر"اهمیت تکیه بر آنچه خطر ایران در عراق" توصیف شده؛ و ضرورت افزایش فشار رسانه ای برای " انحلال شبه نظامیان شیعه" تاکید شده است.

قرار است که برخی روزنامه ها و ماهواره های خبری عربی برای همکاری با کمیته ای که در این همایش تشکیل می شود؛ به منظور انتشار و پوشش اخبار و اظهارات ونیز هماهنگی در زمینه گرفتن مصاحبه با شخصیتهای سیاسی عراق( به منظور تضعیف دولت نوری المالکی ) تعهد دهند.

به گفته یک خبرنگار، این کنفرانس که قرار بود پنجشنبه این هفته به پایان برسد؛ به سبب تکمیل نشدن رایزنی ها تا روز جمعه ادامه می یابد.

اردن که پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری سابق عراق، نقش پنهانی خود را برای برهم زدن ثبات اوضاع عراق و ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی با فرستادن خودرویهای بمب گذاری شده به این کشور دنبال می کند؛ این بار نیز نقش خود را برای برهم زدن وحدت مردم عراق و تحریک شیعه وسنی علیه یکدیگر ایفا می کند.