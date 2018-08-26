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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۰۱

با حضور مسئولان؛

طرح هادی ۸ روستای «سلسله» افتتاح شد

طرح هادی ۸ روستای «سلسله» افتتاح شد

الشتر- در سومین روز از هفته دولت، طرح هادی ۸ روستای شهرستان سلسله افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت و با حضور مسئولان برخی از طرح های عمرانی شهرستان سلسله افتتاح شد.

طرح هادی ۸ روستای شهرستان سلسله از جمله روستاهای تیمورسوری اولیا،  رومشته، ژیریان، آهنگران، آب باریک، چشمه علی اکبر و چشم برقی توسط بنیاد مسکن انجام و به بهره برداری رسید.

۴۰۰ خانوار روستایی تحت پوشش این طرح هادی قرار گرفته اند و در قالب آن طرح آسفالت و زیرسازی معابر روستاها انجام شده است.

همچنین طرح آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی به میزان ۶۴ هکتار به بهره برداری رسید.

کد مطلب 4385678

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