طرح هادی ۸ روستای «سلسله» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت و با حضور مسئولان برخی از طرح های عمرانی شهرستان سلسله افتتاح شد.

طرح هادی ۸ روستای شهرستان سلسله از جمله روستاهای تیمورسوری اولیا، رومشته، ژیریان، آهنگران، آب باریک، چشمه علی اکبر و چشم برقی توسط بنیاد مسکن انجام و به بهره برداری رسید.

۴۰۰ خانوار روستایی تحت پوشش این طرح هادی قرار گرفته اند و در قالب آن طرح آسفالت و زیرسازی معابر روستاها انجام شده است.

همچنین طرح آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی به میزان ۶۴ هکتار به بهره برداری رسید.