تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل ژاپن شکست خورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی تنیس روی میز آقایان امروز در دومین بازی مرحله گروهی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ به مصاف تیم قدرتمند ژاپن رفت.

نیما عالمیان اولین بازی را برای ایران مقابل سامورایی ها انجام داد و در یک نمایش خوب توانست سه بر صفر به برتری برسد. نوشاد عالمیان دومین پینگ پنگ باز ایران بود که بازی خود را آغاز کرد و در پایان با نتیجه سه بر یک بازی خودش را واگذار کرد. افشین نوروزی در سومین بازی برای ایران مقابل ماساتاکا قرار گرفت و با نتیجه سه بر یک مغلوب شد.

نوشاد عالمیان در بازی چهارم مقابل ماتسودایرا قرار گرفت و با نتیجه سه بر یک بازی را واگذار کرد. در پایان این دیدار نفس گیر تیم ژاپن با نتیجه سه بر یک مقابل ایران به پیروزی رسید.

شایان ذکر است ملی پوشان ایران فردا در دو بازی دیگر به مصاف مالدیو و تایلند خواهند رفت.