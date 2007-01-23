خبر تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در منطقه کردستان عراق تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، یک منبع رسمی اداره محلی کردستان عراق خبرهای وارده مبنی براینکه آمریکا درنظر دارد تا پایگاهی را در شمال عراق تاسیس کند، تکذیب کرد.

روزنامه الشرق الاوسط درشماره روزگذشته خود به نقل از روستاییان کرد این منطقه نوشت : ارتش آمریکا در صدد تاسیس یک پایگاه نظامی در استان سلیمانیه واقع در کردستان عراق است.

به نوشته این روزنامه چاپ لندن نظامیان آمریکایی با فرود از هواپیماهای خود از ساکنان این مناطق خواستند تا منازل خود را ترک کنند و درمقابل قول دادند که جبران خسارتهایشان را نیز به آنان پرداخت می کنند.

سخنگوی رسمی وزارت کشور کابینه منطقه کردستان عراق با اعلام این مطلب که این خبر درست نیست، گفت: هواپیماهای آمریکایی درهمان روز منطقه قرداغ را ترک کردند.

این درحالی است که "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق روزیکشنبه در دیدار با "حسن کاظمی قمی" سفیرایران در عراق اعلام کرد: کردها هرگز درمناقشه تهران و واشنگتن هیچ دخالتی ندارند.