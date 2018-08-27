اجرای۳۵۵پروژه وزارت نیرو درگیلان/حل مشکل آب در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به استان گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۵۵ پروژه از سوی وزارت نیرو در استان گیلان در حال است.

وی در ادامه افزود: از این تعداد ۳۰۹ پروژه در بخش آب و فاضلاب، ۲۶ پروژه در بخش تامین آب در حوزه سدها و شبکه ها و ۲۰ پروژه نیز در بخش برق و انرژی است.

وزیر نیرو با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده برای این پروژه ها، گفت: در مجموع برای این پروژه ها بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و یا در حال انجام است.

وی همچنین به برنامه های سفر یک روزه خود به استان گیلان نیز اشاره از برگزاری چند جلسه و بازدید از پروژه های در حال اجرا خبرداد و خاطرنشان کرد: در این سفر امروز ۱۰ پروژه در مناطق مختلف استان افتتاح می شود.

اردکانیان نیروگاه برق آبی ۶.۳ مگاواتی سد آیت الله بهجت شهربیجار و آغاز عملیات خط انتقال آب خروجی به تصفیه خانه آب گیلان را یکی از پروژه های افتتاحی عنوان و تصریح کرد: نیروگاه برق آبی سد آیت الله بهجت با تولید حدود ۲۳ گیگا بایت ساعت انرژی و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده اشت.

وی با بیان اینکه این سد نقش موثری در تقویت پایداری شبکه برق استان گیلان دارد، یادآورشد: خط انتقال آب نیز به طول ۶.۵ کیلومتر در کاهش آلودگی های احتمالی آب شرب موثر است که در سال جاری برای اجرای این پروژه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و برای تکمیل این پروژه نیازمند ۳۰ میلیارد تومان است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه استان گیلان از نظر بارش ها جز پرباران ترین استان های کشور است، افزود: براساس برنامه ریزی ها صورت گرفته در تلاش هستیم با احداث آب بندان ها، سدهای لاستیکی و سدهای مخزنی در کنار ملاحظات محیط زیستی با حفظ این منابع و تأمین منابع مالی لازم در رفع مشکل کمبود آب استان گیلان گام های موثری برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای بیش از ۱۰۰ سد در کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال جاری شاهد کاهش ۴۰ درصد اعتبارات وزارت نیرو هستیم که بر روی اجرای پروزه ها تأثیر خواهد گذاشت.