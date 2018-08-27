به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه یکشنبه در جریان مراسم افتتاح فاز ۴ پروژه ۱۵۰ هکتاری آبیاری نوین مجتمع کشت و صنعت دشت میر به مساحت ۳۲ هکتار در شهرستان خدابنده، از تجهیز ۲۵ هزار هکتار از اراضی استان به آبیاری تحتفشار خبر داد و گفت: این میزان اراضی حدود ۴ هزار و ۴۰۰ هکتار را شامل میشود تا تیرماه سال ۹۸ عملیاتی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تاکنون ۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده که ۲۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از این سطح در دولت تدبیر و امید محقق شده است.
جعفری تأکید کرد: از سال ۹۳ تاکنون برای تجهیز ۲۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان به سامانههای نوین آبیاری یک هزار و ۴۶ میلیارد ریال از محل تسهیلات بلاعوض دولتی و ۱۹۲ میلیارد ریال از محل آورده شخصی سرمایهگذاری شده است.
وی اراضی مستعد اجرای آبیاری تحتفشار در استان زنجان را ۱۲۴ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این سطح ۸۱ هزار هکتار مستعد اجرای آبیاری بارانی و ۴۳ هزار هکتار مستعد اجرای آبیاری قطرهای است.
جعفری تأکید کرد: اولویت مهم این سازمان اجرای طرح آبیاری تحتفشار است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحتفشار باعث صرفهجویی در آب میشود و تاکنون هم در استان به خوبی اجراشده است.
وی افزود: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و اجرای آبیاری نوین تحتفشار از سال ۹۳ در استان اجراشده و توفیقات خوبی هم داشته است.
نظر شما