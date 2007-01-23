جمعی از مردم شهر ربط در مقابل مجلس تجمع کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تجمع کنندگان که حدود 35 تن هستند، معتقدند در انتخابات شورای شهر ربط، تخلفات و تقلبات گسترده ای توسط هیات اجرایی و هیات نظارت استان آذربایجان غربی و شهرستان سردشت، صورت گرفته ولی با این وجود نتیجه آن تایید شده است.

این افراد این سئوال را مطرح کردند که چرا در بیش از 75 شهرستان و روستای سردشت و منطقه ربط، انتخابات شورا برگزار نشده است و شرکت اهالی شهرها و روستاهای مذکور در انتخابات شورای شهر ربط آن را مخدوش کردند.

تجمع کنندگان همچنین خواستار بررسی و پیگیری عملکرد جریانی که از ائتلاف فرماندار وشهردار ربط ایجاد شده اند و معتقدند این جریان تخفات و تقلبات گسترده ای درزمینه انتخابات شورا انجام داده اند.

کاندیداهای معترض و اهالی شهر ربط، که در برابر نهاد قانونگذاری تجمع کرده اند پارچه نوشته هایی را در دست دارند که در روزی آنها این عبارات به چشم می خورد: "چرا با وجود آنکه امام راحل (ره) قاطعانه فرمودند میزان رای ملت است، دیگران سرنوشت مردم ربط را تعیین کردند"، " ما (کاندیداهای معترض و جمعی از اهالی شهر ربط) خواستار اجرای قانون انتخابات در رسیدگی به تقلبات و تخلفات احراز شده انتخابات این شهر هستیم."