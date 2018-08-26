تیراندازی در فلوریدای آمریکا چندین کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، اداره پلیس شهر جکسونویل در ایالت فلوریدای آمریکا بعدازظهر روز یکشنبه اعلام کرد که در تیراندازی مرگبار در یک مجتمع فروشگاهی- تفریحی در مرکز این شهر چندین نفر کشته شدند.



بنابر برخی گزارشها، این تیراندازی تاکنون ۴ کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت.

گفته می شود که این مجتمع فروشگاهی- تفریحی محل برگزاری مسابقات بازیهای ویدئویی بود.

یک مظنون به تیراندازی در محل حادثه کشته شد، اما هنوز مشخص نیست آیا فرد دیگری در این حمله دست داشته است یا خیر.

شهردار شهر جکسون ویل گفت که با رئیس پلیس شهر برای پیگیری علل و انگیزه این حادثه در تماس است و مأموران پلیس فدرال نیز وضعیت را در جکسون ویل تحت نظر دارند.