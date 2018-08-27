۶ پروژه زیربنایی شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه با حضور «رضا اردکانیان» شش پروژه ملی و زیربنایی شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان به صورت همزمان در چند شهر گیلان به بهره برداری رسید.

این پروژه ها در شهرستان های رشت، آستارا، لاهیجان و بخش کلاچای شهرستان رودسر با اعتبار بیش از ۶۰۲ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

پروژه های پست ۶۳.۲۰ کیلوولت توحید گلسار و اتصالات مربوطه، افزایش ظرفیت بخش انتقال پست آستارا، افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع پست آستارا، افزایش ظرفیت ترانس های پست لاهیجان ۱، پست سیار ۶۳.۲۰ کیلوولت مستقر در پست شهید رحیم آبادی کلاچای و خط ۶۳ کیلوولت رشت شمالی- قلی پور در شهرستانهای رشت، آستارا، لاهیجان و کلاچای از جمله پروژه هایی است که به صورت همزمان به بهره برداری رسیدند.

پروژه پست ۶۳.۲۰ کیلوولت توحید گلسار یکی از پروژه های شاخص شرکت برق منطقه ای گیلان است که برای نخستین بار در کشور، اولین ترانسفورماتورهای کم صدای ساخت داخل در این پست نصب شده است.

این ترانس‌ها با هدف کنترل سطح صدا در حد مجاز یا کاهش سطح صدا و جلوگیری از آلودگی صوتی به ویژه در مناطق مسکونی و جهت رفاه حال مشترکین اجرایی شده است.

سیستم کنترلی این پست از نوع سیستم کنترلی توزیع شده (DCS) و سیستم عایقی این پست نیز از نوع GIS است.