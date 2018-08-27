معبر مرزی دوکوهانه به عنوان ترمینال صنایع دام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مروج الشریعه یکشنبه شب در جلسه نشست والی ولایت فراه افغانستان با تجار بخش خصوصی خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه بزرگان تاجر زیادی از ولایت فراه در استان وجود دارد، گفت: ریشه تجارت پروری در افغانستان، ولایت فراه است.

مروج الشریعه اظهار کرد: تاجرانی از ولایت فراه افغانستان از سال ها گذشته در خراسان بزرگ وجود داشته که در ابعاد مختلف فعالیت می کنند.

وی خواستار تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین بیرجند و فراه شد و بیان کرد: اگر اتاق مشترک بازگانی بیرجند و فراه راه اندازی شود، هشت مسئله مهم حل می شود که تمام مسائل بعدی زاییده این هشت مسئله است.

تولید مشترک مورد توجه قرار گیرد

استاندار خراسان جنوبی گفت: تجارت بین دو ولایت اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: مسائل گمرکی زیادی بین دو کشور وجود دارد که می تواند با تشکیل کمیته مشترک بین والی فراه افغانستان و بیرجند بررسی شود.

مروج الشریعه بیان کرد: وظیفه ما این است که به عنوان نمایندگان حاکمیت دو کشور، بستر کار را در سهل ترین شرایط فراهم کنیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیان کرد: باید برای رفع مشکلات خود تا زمانی جلسه برگزار کنید تا به یک مفاهمه مشترک، سهل و آسان برسید.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ارتباطات تجاری در حوزه های مختلف، بیان کرد:متاسفانه کمتر به تولیدات مشترک پرداخته شده است.

وی بیان کرد: به سرمایه گذاران و تجار افغانستانی توصیه می کنیم با تولیدکنندگان استان های نوار شرق جمهوری اسلامی، فضایی فراهم کنند که با استفاده از مزیت های دو کشور به تولیدات مشترک برسیم.

ضرورت ورود به تولید مشترک در بخش نرام افزاری

مروج الشریعه با اشاره به واردات دام از افغانستان به کشور بیان کرد: باید کشتارگاهی در مرز در راستای حفظ منافع مشترک برای ولایت فراه و جمهوری اسلامی ایجاد شود.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: تولیدات مشترک و رعایت موازین مبادلات در توازن یک تجارت حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بازارهای منطقه تشنه تولیدات مشترک ایران و افغانستان است، افزود: نباید بگذاریم دنیا برای ما این مسئله را مدیریت کند.

مروج الشریعه تولیدات مشترک را پایه ای برای آینده بلند مدت سرمایه گذاری دانست و گفت: تولید ثروت برای تجارت مشترک باید به حوزه هایی غیر از کالاهای فیزیکی ورود کنیم.

وی با بیان اینکه ۸۰ دانشجوی افغان در خراسان جنوبی نعمتی برای استان است، گفت: این افراد برای سرمایه گذاری در بخش تولید نرم افزار، آماده هستند.

بازارچه یزدان ترمینال انرژی و فرآورده های نفتی

مروج الشریعه با بیان اینکه باید عرصه استفاده از ظرفیت جوانان فراهم شود، اظهار کرد: تمام این اقدامات در پرتو ایجاد اتاق مشترک بازرگانی بیرجند و فراه قابل انجام است.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه استاندارد ما بین فراه و خراسان جنوبی لازم است، گفت: باید سیستم هایی داخلی در مرز وجود داشته باشد تا از ورود کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری کند.

مروج الشریعه بیان کرد: تجار و فعالان اقتصادی نباید به درخواست هایی مبنی بر تولید کالاهای زیر استاندارد تن دهند چراکه بازار به دنبال کالاهای با کیفیت است.

وی با اشاره به مزر یزدان و دوکوهانه خراسان جنوبی بیان کرد: معبر مرزی دوکوهانه به عنوان ترمینال صنایع دام و دامپروری تصویب شده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بازارچه یزدان به عنوان ترمینال انرژی و فرآورده های سوختی تصویب شده است.

مروج الشریعه ادامه داد: سرمایه گذاران ایران و افغانی آمادگی دارند با استقرار پنل های خورشیدی در دو طرف مرز، برق تولید کنند.