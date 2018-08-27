به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شازند که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: کشور از حیث اقتصاد در شرایط سختی قرار دارد؛ نمی خواهم از کلمه بحران استفاده کنم ولی واقعیت این است که اگر درست عمل نکنیم مرحله بحران را نیز تجربه خواهیم کرد.

وی افزود: فشارهای بسیار از سوی قدرت های سلطه گر بر کشور وارد می شود و دشمنان با تمام نیرو تلاش می کنند تا ملت ایران را از اهداف و برنامه هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند عقب برانند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: نمی خواهم فضای ناامیدی را اشاعه دهم، ولی می‌خواهم این آمادگی را همه داشته باشیم و با اتحاد و همدلی کمک کنیم تا این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این واقعیت را باید بپذیریم که مشکلاتی که هم اکنون با آن روبه‌رو هستیم محصول سوء مدیریت چند سال گذشته است و هم اکنون نمی توان مشکلات را به این وزیر یا به آن وزیر نسبت داد.

وی بیان داشت: این نشان می‌دهد که مجلس در رویکرد و برنامه‌ریزی کشور باید یک تجدیدنظر جدی داشته باشد امیدوارم که به این قضیه پی ببرد و ورود پیدا کند.

ابراهیمی اظهار داشت: مردم انتظار دارند که برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی را ببینند. فساد در رده های مختلف اقتصادی کشور رخنه کرده که باید برچیده شود و دولت، قوه قضاییه و مجلس بایستی در این مورد جدیت بیشتری به خرج دهند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر در توسعه متوازن در کشور هم کوتاهی صورت گرفته و شرایط طوری فراهم شده که مردم در پایتخت یا در مراکز استان ها جمع شده اند.

وی عنوان کرد: در شهرستان شازند به رغم خدمات و امکاناتی که داده شده همانند آب، برق، گاز و... اما چون زمینه فعالیت اقتصادی فراهم نکردیم و چون برخی امکانات رفاهی را در مناطق پراکنده نکرده ایم در این ارتباط با مشکل روبرو شده ایم.

ابراهیمی گفت: در شازند در زمینه اقتصادی و زیرساخت ها برای جذب نیرو به کار و اشتغال و رفع بیکاری تاکنون متأسفانه کار مثبتی انجام نشده است. انتظار داریم استاندار مرکزی و مسئولین نگاهشان در ارتباط با حمایت از این شهرستان ویژه باشد.