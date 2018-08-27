۸۰ پروژه تا پایان هفته دولت در شازند کلنگ زنی یا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه روز یکشنبه در جلسه شورای اداری شازند اظهار داشت: طی هفته دولت امسال ۸۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان شازند افتتاح یا کلنگ زنی می شود که زمینه اشتغال مطلوبی را در این شهرستان مهیا می‌کند.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها در سطح شهرستان شازند ۲۴ میلیارد تومان از محل دولتی و بخش خصوصی هزینه شده که با بهره برداری از این طرح ها برای حدود ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود و از سوی دیگر می تواند زمینه توسعه را در شهرستان شازند فراهم کند.

استاندار مرکزی بیان داشت: بر اساس آمار نرخ بیکاری در شازند نسبت به دیگر نقاط استان مرکزی بالا و نگران کننده است و متاسفانه زمینه ای هم برای پیدا کردن شغل پایدار در این شهرستان وجود ندارد.

آقازاده ادامه داد: برای کاهش نرخ بیکاری بایستی از ظرفیت سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی استفاده شود، در شرایط فعلی دولت هم توان سرمایه‌گذاری را ندارد و طرح های اشتغالزایی محدود است بنابراین بهترین روش استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه بخش خصوصی ماندگار و پایدار است، اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش خصوصی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند زیرساخت‌های کشور را نیز مستحکم کند و توسعه همه جانبه در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد.

آقازاده تصریح کرد: شهرستان شازند اقلیم خوب و استعداد درخشان دارد، همه موقعیت ها دست به دست هم داده تا این شهرستان را به لحاظ موارد خاص آن از شهرستان‌های دیگر استان مرکزی متمایز کند و با داشتن این ظرفیت‌ها می‌تواند محور گردشگری باشد.

گفتنی است، در پایان نشست شورای اداری شازند، از زحمات ۳۸ ماهه غلامعباس میرزایی فرماندار سابق این شهرستان تقدیر شد و مصطفی عرب به عنوان فرماندار جدید شازند معرفی شد.