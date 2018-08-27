  1. استانها
  2. مرکزی
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۰۵

استاندار مرکزی اعلام کرد؛

۸۰ پروژه تا پایان هفته دولت در شازند کلنگ زنی یا افتتاح می شود

شازند- استاندار مرکزی گفت: طی هفته دولت سال جاری ۸۰ پروژه در حوزه های مختلف در شهرستان شازند افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه روز یکشنبه در جلسه شورای اداری شازند اظهار داشت: طی هفته دولت امسال ۸۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان شازند افتتاح یا کلنگ زنی می شود که زمینه اشتغال مطلوبی را در این شهرستان مهیا می‌کند.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها در سطح شهرستان شازند ۲۴ میلیارد تومان از محل دولتی و بخش خصوصی هزینه شده که با بهره برداری از این طرح ها برای حدود ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می شود و از سوی دیگر می تواند زمینه توسعه را در شهرستان شازند فراهم کند.

استاندار مرکزی بیان داشت: بر اساس آمار نرخ بیکاری در شازند نسبت به دیگر نقاط استان مرکزی بالا و نگران کننده است و متاسفانه زمینه ای هم برای پیدا کردن شغل پایدار در این شهرستان وجود ندارد.

آقازاده ادامه داد: برای کاهش نرخ بیکاری بایستی از ظرفیت سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی استفاده شود، در شرایط فعلی دولت هم توان سرمایه‌گذاری را ندارد و طرح های اشتغالزایی محدود است بنابراین بهترین روش استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه سرمایه بخش خصوصی ماندگار و پایدار است، اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش خصوصی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می تواند زیرساخت‌های کشور را نیز مستحکم کند و توسعه همه جانبه در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد.

آقازاده تصریح کرد: شهرستان شازند اقلیم خوب و استعداد درخشان دارد، همه موقعیت ها دست به دست هم داده تا این شهرستان را به لحاظ موارد خاص آن از شهرستان‌های دیگر استان مرکزی متمایز کند و با داشتن این ظرفیت‌ها می‌تواند محور گردشگری باشد.

گفتنی است، در پایان نشست شورای اداری شازند، از زحمات ۳۸ ماهه غلامعباس میرزایی فرماندار سابق این شهرستان تقدیر شد و مصطفی عرب به عنوان فرماندار جدید شازند معرفی شد.

کد خبر 4385815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها