وزیر نیرو وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو دقایقی قبل برای افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی کشور وارد قزوین شد و در روستای سیاهپوش در منطقه طارم سفلی حاضر شد.

منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح نیروگاه بادی ۶۱.۴ مگاواتی در سیاهپوش از بزرگترین طرح های نیروگاهی است که می تواند در تامین انرژی مورد نیاز کشور و استان نقش مهمی ایفا کند.

وی در خصوص ظرفیت بادی استان گفت‌: در استان قزوین سه هزار مگاوات ظرفیت انرژی بادی شناسایی شده که بیشترین محور و تونل بادی در منطقه تاکستان، بوئین زهرا و طارم و منجیل قرار دارد.

حبیبی اضافه کرد. تاکنون ۶۴ مجوز نیروگاه بادی به ظرفیت ۸۳۰ مگاوات صادر شده که بخشی در مرحله واگذاری زمین و برخی در مرحله عملیاتی است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ مگاوات نیروگاه بادی در استان قزوین وارد مدار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: امروز استان قزوین میزبان سه شخصیت ملی است که وزیر نیرو برای افتتاح نیروگاه بادی در طارم حضور یافته و دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در کنفرانس بین المللی فیزیک شرکت خواهد کرد.

حبیبی افزود: همچنین امروز میزبان مدیر عامل صندوق کار افرین امید کشور برای افتتاح چند طرح اشتغالزایی در استان خواهیم بود.