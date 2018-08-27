  1. استانها
  2. قزوین
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۰۱

وزیر نیرو وارد استان قزوین شد

قزوین- اردکانیان وزیر نیرو به منظور افتتاح نیروگاه بزرگ بادی در سیاهپوش طارم وارد استان قزوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو دقایقی قبل برای افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی کشور وارد قزوین شد و در روستای سیاهپوش در منطقه طارم سفلی حاضر شد.

منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح نیروگاه بادی ۶۱.۴ مگاواتی در سیاهپوش از بزرگترین طرح های نیروگاهی است که می تواند در تامین انرژی مورد نیاز کشور و استان نقش مهمی ایفا کند.

وی در خصوص ظرفیت بادی استان گفت‌: در استان قزوین سه هزار مگاوات ظرفیت انرژی بادی شناسایی شده که بیشترین محور و تونل بادی در منطقه تاکستان، بوئین زهرا و طارم و منجیل قرار دارد.

حبیبی اضافه کرد. تاکنون ۶۴ مجوز نیروگاه بادی به ظرفیت ۸۳۰ مگاوات صادر شده که بخشی در مرحله واگذاری زمین و برخی در مرحله عملیاتی است.

معاون اقتصادی استانداری قزوین ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ مگاوات نیروگاه بادی در استان قزوین وارد مدار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: امروز استان قزوین میزبان سه شخصیت ملی است که وزیر نیرو برای افتتاح نیروگاه بادی در طارم حضور یافته و دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در کنفرانس بین المللی فیزیک شرکت خواهد کرد.

حبیبی افزود: همچنین امروز میزبان مدیر عامل صندوق کار افرین امید کشور برای افتتاح چند طرح اشتغالزایی در استان خواهیم بود.

کد خبر 4385816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها