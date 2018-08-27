۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۱۴

هلاکت تعدادی از عناصر داعش در موصل

یک منبع امنیتی عراقی از هلاکت دست کم ۱۳ داعشی در موصل در جریان عملیات نیروهای امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی در استان نینوا تاکید کرد که در جریان عملیات نیروهای عراقی علیه تروریستها در یکی از روستاهای جنوب موصل دست کم ۱۳ داعشی به هلاکت رسیده و ۲ تن دیگر بازداشت شدند.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی عناصر داعش را در روستای تل السبت واقع در منطقه حمام العلیل در جنوب موصل تحت پیگرد قرار دادند و توانستند در درگیری با این تروریستها دست کم ۱۳ تن از آنها را به هلاکت برسانند.

استان نینوا شاهد عملیات عناصر گروه تروریستی داعش  در مناطق مختلف این استان و ربوده شدن غیر نظامیان توسط این عناصر است.

