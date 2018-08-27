به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بسکتبال نونهالان پسر کشور در سطح C فدراسیون بسکتبال، از عصر یکشنبه در سالن شهید محمود رضاییان قم آغاز شد و تیم‌های بسکتبال البرز، اردبیل و قم تیم‌های برنده روز نخست این رقابت‌ها بودند.

در این مسابقات که به صورت دوره‌ای و با حضور ۶ تیم برگزار می‌شود در دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها تیم البرز ۸۴ بر ۲۷ برابر خراسان شمالی به پیروزی رسید و سپس تیم اردبیل ۵۶ بر ۳۴ از سد تیم اروند خوزستان گذشت.

سومین و آخرین بازی روز نخست نیز بین تیم‌های قم و لرستان برگزار شد که بسکتبالیست‌های نونهال قمی موفق شدند در یک بازی برتر با حساب ۸۹ بر ۲۰ لرستان را شکست دهند و گام نخست را محکم بردارند.

این رقابت‌ها امروز دوشنبه با برگزاری ۶ بازی در ۲ نوبت صبح و عصر دنبال می‌شود و تیم‌ها یک بار در نوبت صبح و یک بار در نوبت عصر با هم روبرو می‌شوند. بر این اساس در نوبت صبح به ترتیب تیم‌های اروند خوزستان با البرز، لرستان با اردبیل و قم با خراسان شمالی مسابقه می‌دهند.

در نوبت عصر، اردبیل به دیدار البرز می‌رود، لرستان با خراسان شمالی بازی می‌کند و تیم‌های قم و اروند خوزستان از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امروز در سالن شهید رضاییان با هم مسابقه خواهند داد.