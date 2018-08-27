به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین نیروگاه بادی کشور در روستای سیاهپوش در منطقه طارم سفلی روز دوشنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

رضا اردکانیان در این مراسم اظهار کرد: امیدواریم در برنامه ششم توسعه بتوانیم به ظرفیت ۴ هزار نیروگاه بادی دست یابیم.

وی افزود: برای صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی های زیست محیطی بر اساس برنامه ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاههای بادی کشور را فعال می کنیم.

اردکانیان تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵ درصد ظرفیت نیروگاهی نصب شده بخش تجدیدپذیر در کشور بادی و ۳۵درصد خورشیدی است و برای توسعه این نیروگاه‌ها جدی هستیم.

وزیر نیرو بیان کرد: بر اساس برنامه ششم در صددیم ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی در کشور را فعال کنیم.

وی یادآور شد: تاکنون ۶۴۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور احداث شده است.

وزیر نیرو گفت: با افتتاح نیروگاه سیاهپوش ۴۵ میلیون مترمکعب گاز و ۳۳۵ هزار لیتر آب صرفه جویی می شود.