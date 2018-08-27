۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ساخت ۸۷ پروژه گردشگری با ۴۷۰۰ میلیارد اعتبار در مازندران

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از در دست ساخت بودن ۸۷ پروژه گردشگری با چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان خبر داد.

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۸۷ پروژه گردشگری در استان اظهار داشت: برای این طرح های گردشگری چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های گردشگری فرصت ها و سرمایه گذاری برای حوزه گردشگری و اشتغال را بیشتر کرده است گفت: خوشبختانه بخش های مختلف برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری همگام هستند.

به گفته فرزانه، اگر بانکها برای اجرای طرح های موجود گردشگری تا ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهند شاهد تسریع در بهره برداری از طرح های در دست ساخت خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران یادآور شد: از مجموع ۸۷ طرح گردشگری در دست اجرا، هشت پروژه مربوط به هتل های چهار و ۵ ستاره است که سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای آنها صورت گرفته است.

وی تسهیلات مورد نیاز هشت طرح هتل را ۱۳۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: ۴۳ طرح واحد اقامتی نیز در استان در دست ساخت است که برای تکمیل آن نیازمند مساعدت بانکها هستیم.

