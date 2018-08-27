علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رضا ملک پور دو و میدانی کار جوان قمی در بازیهای آسیایی جاکارتا در ماده ۴۰۰ متر با مانع روی پیست رفت و در حالی نتوانست به مسابقه فینال راه پیدا کند که عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت.
وی افزود: ملک پور در گروه سختی قرار گرفته بود و هم گروههای وی، چهرههای عنوان دار شرق آسیا بودند اما ملک پور با زمان ۵۰.۹۹ ثانیه در گروه سوم که از قویترین گروهها بود برگزار شد در جایگاه پنجم قرار گرفت و نتوانست به فینال برسد.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: انتظار عملکردی در حد یک مدال آور آسیایی از ملک پور وجود نداشت زیرا او یک دو و میدانی کار کم سن و سال و کم تجربه است و ۲ بار پیاپی شکستن رکورد ایران توسط او در ۲ ماه گذشته نشان میدهد سرمایه گذاری فدراسیون دو و میدانی روی این دو و میدانی کار قمی، منطقی است.
رضایی بیان داشت: ملکپور در آینده فرصتهای زیادی برای درخشش و کسب مدال از رویدادهای مختلف آسیایی و بین المللی در پیش دارد و با توجه به رکورد فعلیاش و روندی که طی کرده، امید زیادی وجود دارد که وی بتواند به زودی وارد رکورد ۴۹ ثانیه شود.
وی عنوان کرد: حضور یک دو و میدانی کار قمی در بازیهای آسیایی جاکارتا یک فرصت ایده آل برای ورزش استان قم بوده است و امیدواریم در آینده با توجه به ظرفیت خوبی که در دو و میدانی قم داریم بتوانیم چهرههای جدیدی را از قم تحویل تیمهای ملی دهیم.
رئیس هیئت دو و میدانی قم در گفتگو با مهر:
عملکرد «رضا ملک پور» در بازیهای آسیایی جاکارتا قابل قبول بود
