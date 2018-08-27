بهداد سلیمی و علی حسینی پیشتاز در حرکت یکضرب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، هشتمین و آخرین روز از مسابقات وزنه برداری بازیهای آسیایی۲۰۱۸ اندونزی از صبح امروز با مصاف مدعیان دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در شهر پالمبانگ آغاز شد که طی آن بهداد سلیمی و سعید علی‌حسینی به روی تخته رفتند.

بهداد سلیمی در حرکت یکضرب و در حرکت نخست وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر برد. بهداد در دومین حرکت وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را انتخاب کرد، اما نتوانست به درستی وزنه را کنترل کند و ناموفق بود. البته بهداد در حرکت سوم توانست وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی را مهار کند تا با همین وزنه به کار خود در یکضرب خاتمه دهد.

سعید علی‌حسینی دیگر نماینده دسته فوق سنگین ایران نیز در حرکت نخست یکضرب وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را اوت کرد، اما در حرکت دوم موفق به مهار این وزنه شد. علی حسینی در سومین حرکت خود وزنه ۲۰۸ کیلوگرم را بالای سر برد تا او هم در یکضرب با همین وزنه به کار خود خاتمه دهد.