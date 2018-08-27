جزئیات جدید ترور حاجی عراقی در صحن کعبه توسط نیروهای سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای پرس، خبر کشته شدن «حسین حمید الحیدری»، حاجی عراقی در صحن کعبه و ادعای مقامات سعودی مبنی بر خودکشی وی موجی از واکنشها را برانگیخت.

مقامات سعودی ادعا کردند که این حاجی عراقی از مشکلات روانی رنج می برده و حدود یک ماه پیش فرزند خود را از دست داده بود این در حالی است که خانواده این حاجی اعلام کردند که وی کاملا در صحت روانی بسر می برده و فرزندش را حدود ۹ سال پیش از دست داده بود!

بر اساس گفته های خانواده و نزدیکان این حاجی عراقی، وی دارای موکب عزای حسینی بوده و کاملا به مسائل دینی پایبند بود و هرگز دست به خودکشی نمی زد. برخی از حاجیان که همراه این حاجی عراقی بودند اعلام کردند که وی در جریان طواف کعبه فریاد لبیک یا حسین سر می داد و برخی حجاج به او حمله می کردند. بعدها این حاجی ها شنیدند که نیروهای امنیتی عربستان وی را بازداشت کرده و بعد خبر خودکشی اش را شنیدند.

مقامات سعودی اعلام کرده اند که در صورتی جسد این حاجی عراقی را تحویل خانواده اش خواهند داد که آنها برگه ای را مبنی بر اینکه متوفی مشکل روانی داشته امضا کنند.

پیشتر وزارت خارجه عراق اعلام کرده بود که خواهان اجرای تحقیقات در این خصوص است.