دولت الکترونیک رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه یک شنبه در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: اصلی ترین شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی، تحقق دولت الکترونیک بوده است.

خباز تاکید کرد: دستگاهایی که به طور کامل برای راه اندازی دولت الکترونیک اقدامی نداشته اند، هرچه سریع تر نسبت به این امر مهم اقدام کنند.

وی افزود: تحقق دولت الکترونیک علاوه بر رضایتمندی مردم از دریافت سریع خدمات آرامش را برای مسئولان و پرسنل دستگاه های اجرایی به دنبال خواهد داشت.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: دولت الکترونیک از انجام مفاسد اقتصادی و هرگونه زد وبند در دستگاه ها جلوگیری می کند، بنابراین برای رسیدن به سلامت ادارای اجرای دولت الکترونیک ضرورت دارد.

خباز اظهار کرد: علاوه بر تحقق دولت الکترونیک باید بستر خدمات در قالب گوشی همراه نیز اجرا شود تا شاهد رضایتمندی بیشتری مردم باشیم.

وی همچنین شفافیت را از دیگر شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: چنانچه ارائه اطلاعات دستگاه ها برای جامعه مشکلاتی را در پی نداشته باشد، باید ادارات به صورت شفاف عملکرد خود را برای مردم بازگو کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مالیات در زمینه رشد شاخص ها نسبت به سال ۹۵، اداره کل زندان ها در بخش عمومی، اداره کل امور عشایر در بخش اختصاصی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه دولت الکترونیک، اداره کل ثبت احوال و اداره کل تامین اجتماعی بصورت مشترک در زمینه استقرار میز خدمت، سازمان جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، کسب و کار و اشتغال و سرمایه گذاری، اداره کل بیمه سلامت در بخش حمایت، سلامت و بهداشت، اداره کل استاندارد در بخش زیربنایی و تولیدی و شرکت گاز در بخش شرکت ها به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند.

همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه عمومی، اجتماعی و قضایی به عنوان دستگاه برگزیده معرفی شد و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای عنوان نخست در گروه عملی، آموزشی و فرهنگی را کسب کرد.

گفتنی است در جشنواره شهید رجایی، ۳۲ کارمند نمونه دستگاه های اجرایی خراسان شمالی مورد تقدیر قرار گرفتند.