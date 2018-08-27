١٢ پروژه عمرانی وخدماتی در بخش بندزرک میناب به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر علی بلاک صبح دوشنبه در آئین بهره برداری از پروژه های بخش بندزرک گفت: بخش بندزرک با جمعیتی بالغ بر۵۰هزار نفرو۴۶ روستا یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین بخش های استان هرمزگان است که با بهره برداری از این پروژه ها در مسیر توسعه وپیشرفت قرار خواهد گرفت.

بلاک بیان داشت: در هفته دولت بیش از ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد ریال آماده بهره برداری بود که این ۱۲پروژه بهره برداری شده به نیابت از کل پروژه ها است.

بخشدار بندزرک عنوان کرد: این پروژه ها درحوزه های آموزشی،آبرسانی،عمران روستایی و ورزشی هستند که با تلاش مسئولان برای هفته دولت آماده شدتا با بهره برداری ازآنها در اختیار مردم قرار بگیرند ومردم از این خدمات بهره مند شوند.

بلاک تصریح کرد: با همت مسئولان استانی وشهرستانی ،بخش بندزرک روند رو به رشدی را طی می کند وبا برنامه ریزی های انجام شده مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.