۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۰۷

همزمان با هفته دولت؛

١٢ پروژه عمرانی وخدماتی در بخش بندزرک میناب به بهره برداری رسید

میناب - همزمان با چهارمین روز از هفته دولت ۱۲پروژه عمرانی وخدماتی در بخش بندزرک میناب با حضور مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر علی بلاک صبح دوشنبه در آئین بهره برداری از پروژه های بخش بندزرک گفت: بخش بندزرک با جمعیتی بالغ بر۵۰هزار نفرو۴۶ روستا یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین بخش های استان هرمزگان است که با بهره برداری از این پروژه ها در مسیر  توسعه وپیشرفت قرار خواهد گرفت.

بلاک بیان داشت: در هفته دولت بیش از ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد ریال آماده بهره برداری بود که این ۱۲پروژه بهره برداری شده به نیابت از کل پروژه ها است.

بخشدار بندزرک عنوان کرد: این پروژه ها درحوزه های آموزشی،آبرسانی،عمران روستایی و ورزشی هستند که با تلاش مسئولان برای هفته دولت آماده شدتا با بهره برداری ازآنها در اختیار مردم قرار بگیرند ومردم از این خدمات بهره مند شوند.

بلاک تصریح کرد: با همت مسئولان استانی وشهرستانی ،بخش بندزرک روند رو به رشدی را طی می کند وبا برنامه ریزی های انجام شده مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.

