تلاشهای گسترده اسرائیل برای پیوستن به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، مقامهای رژیم اسرائیل در تلاش برای ارائه پیش نویسی هستند که شامل راهبردها و یک استراتژی برای عضویت کامل اسرائیل در ناتو است.

این پیش نویس از سوی کمیته وزارتخانه های این رژیم که متشکل از وزارت جنگ و وزارت امور خارجه است و از سوی شورای امنیت ملی این رژیم هدایت می شود؛ در حال آماده شدن است. این کمیته در نظر دارد تا این پیش نویس را تا پایان فوریه تکمیل و آن را به ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تصویب ارائه کند.

از سوی دیگر،"خوزه ماریو ازنار" نخست وزیر سابق اسپانیا روز گذشته در گفتگو با جروزالم پست ادعا کرد که اسرائیل باید با سرعت هر چه تمامتر به ناتو بپیوندد.

وی با چشم پوشی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم و بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مدعی شد:" تهدید ایران یک موقعیت عالی برای اجرای بازدارندگی اسرائیل از طریق عضویت آن درناتو است."

نخست وزیر سابق اسپانیا در ادامه ادعاهای خود گفت:" اگر اسرائیل به عضویت ناتو درآید؛ تصورات در ایران تغییر خواهد کرد و آنها می فهمند تنها اسرائیل نیست که درحال برخورد با آن هستند، بلکه آنها با تمام ناتو روبرو هستند."

پیش از این نیز "افیگدور لیبرمن" وزیر تهدیدات استراتژیک رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل باید تمام تلاش خود را برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) و اتحادیه اروپا به کار گیرد.

"شیمون اشتاین" سفیر اسرائیل در آلمان در 23 اسفند ماه سال 1384 در گفتگو با رویترز اظهار داشت : اسرائیل با افزایش همکاری های خود با ناتو در نظر دارد راهی برای پیوستن به این سازمان بین المللی پیدا کند، اما در اوایل همین ماه انگلیس اعلام کرد که تا زمانی که اسرائیل مسئله صلح خاورمیانه را حل نکند؛ این امر به وقوع نخواهد پیوست.