بهترین تصاویر فضایی منتشر شد/ خورشید در حال انفجار و سلفی مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در هفته گذشته عکس های مختلفی از رویدادهای فضایی منتشر شده که توجه افراد و کارشناسان را به خود جلب کرده است. برخی از آنها را در اینجا می بینید:

خروج ذرات باردار از خورشید

ذرات حاوی بار الکتریکی در این تصویر از خورشید خارج می شوند. ماهواره رصد خورشید، خروج ذرات را در ۱۳آگوست رصد کرد.

کهکشان راه شیری و همسایگانش

این قوس رنگانگ از منحنی کهکشان راه شیری در رصدخانه لاسیلا در صحرای آتاکامای شیلی ثبت شده است. زیر این قوس ابرهای مگالانیک، دو کهکشان همسایه کوتوله کهکشان راه شیری هستد. در سمت راست تصویر نیز مشتری دیده می شود.

جزیره های آتشفشانی غرق شده میان ابرها

مجمع الجزایر آتشفشانی کوری در شمال شرق ژاپن قرار دارند. در تصویر این جزایر از میان لایه هایی از ابر بیرون زده اند. الکساندر گرست فضانورد اروپایی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی این تصویر را ثبت کرده است.

خورشید در حال انفجار

این تصویر نشان می دهد خورشید به طور مدام در حال انفجار است و واکنش های هسته ای در این ستاره با دمای ۱۵ میلیون درجه سانتیگراد اتفاق می افتد. به همین دلیل پلاسماهای مذاب منتشر می شوند.

لندر «مارس اینسایت» از خود سلفی می گیرد

جدیدترین فضاپیمای ناسا که قرار است که به مریخ برود، اکنون به میانه راه خود رسیده است. درهمین راستا این فضاپیما یک تصویر سلفی از خود ثبت کرده است.

وجود آب در ماه

محققان در گزارشی جدید وجود مواد یخ زده روی سطح ماه و اطراف قطب های شمال و جنوب آن را تایید کردند.

تصویری از تندباد سولیک از فضا

ریکی آرنولد فضانورد ناسا چشم اندازی جالب از تندباد سولیک در جنوب ژاپن ثبت کرده است.