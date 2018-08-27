۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

عسگری در کاراته فینالیست شد/ یک مدال طلا در انتظار کاروان ایران

کاراته کا خوش تکنیک کشورمان با شایستگی به فینال بازی های آسیایی رسید تا برای کسب مدال طلا با نماینده عربستان مصاف دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، رقابت های کاراته هجدهمین دوره بازی های آسیایی، امروز با برگزاری رقابت های اوزان منهای ۶۸ بانوان، منهای ۷۵ و منهای ۸۴ مردان به اتمام می رسد.

«بهمن عسگری» در وزن منهای ۷۵ مردان کار خود را سه پیروزی قاطع برابر حریفانی از افغانستان، مغولستان و تایلند آغاز کرد. وی سپس در نیمه نهایی نیز با «وی چونگ سو» از چین تایپه روبرو شد و پس از تساوی صفر بر صفر در وقت قانونی در هانتی(رای داوران) با پنج پرچم پیروز شد و به فینال رسید.

ملی پوش شایسته و عنوان دار کاراته ایران امروز برای کسب مدال بازی های آسیایی ۲۰۱۸ با «عادل رئوف الترکستانی» از عربستان مبارزه می کند.

صبح امروز نیز «پگاه زنگنه» در منهای ۶۸ بانوان به دیدار رده بندی راه یافت تا با ویتنام مصاف دهد. «ذبیح اله پورشیب» آخرین نماینده کاراته ایران است که عصر امروز در وزن منهای ۸۴ کار خود را آغاز می کند.

رضا خسروي

