معلمان برای استفاده از "کتاب معلم" رغبتی ندارند

علیرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مولفین معمولا برای بررسی عمیق تر مسائل ، حاشیه ها ، سئوالات پیرامونی و محتوای کتاب های درسی برای معلمان کتاب هایی به نام "کتاب معلم" تنظیم و تالیف می کنند.

دبیرکل سازمان معلمان ایران گفت: مرتبط نبودن رشته تخصصی آموزگاران با کتابی که تدریس می کنند و یا فاصله بین سالهای تدریس و کسب مدرک از عمده ترین دلائل انتشار کتاب های معلم بوده و هست.

این کارشناس آموزشی خاطر نشان ساخت: از میزان استقبال معلمان از این نوع کتب آمار رسمی موجود نیست اما بیشتر معلمان معتقدند "کتاب معلم" کمک چندانی به آنان نکرده است.

هاشمی با اظهار تاسف ، مطالعه تعداد زیادی از معلمان را کمتر از دانش آموزان اعلام کرد و افزود: استفاده از کتاب های توضیح مسائل درسی (پاسخ به پرسش کتب درسی) جای مطالعات آزاد آموزگاران را پر کرده است.

دبیرکل سازمان معلمان ایران ؛ مشکلات فرهنگی و غیرفرهنگی را دلیل فقر مطالعاتی معلمان دانست و گفت: با فراهم آمدن شرایط مساعد شغلی و معیشتی تعلیم دهندگان علم می توانند مشکلات دور و نزدیک خود را حل کرده و به مطالعات عمیق بپردازند.