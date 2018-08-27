۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۸

نمایش نامه خوانی «عکس یادگاری با خانم بزرگ» در شیراز

شیراز- نشست خوانش نمایش نامه«عکس یادگاری با خانم بزرگ» برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش نامه«عکس یادگاری با خانم بزرگ» به قلم چیستا یثربی با هدایت و طراحی نوید جعفری با حضور هنرجویان کانون نمایش پویا در برنامه «چهارشنبه های تئاتر» خوانده می شود.

در این نمایشنامه خوانی، کاوه خواجه، زهرا منوچهری، نارسیس اوجی، مهیار زاهدی و آیدا صالحی نقش آفرین هستند؛ کانون نمایش پویا «وابسته به گروه تئاتر پویا ، تاسیس ۱۳۶۶» است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خوانش نمایش نامه«عکس یادگاری با خانم بزرگ» چهارشنبه ۷ شهریور جاری ساعت ۱۸ در کافه کتاب شیراز تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار خواهد شد.

