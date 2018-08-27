۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۶

۶ کشور حوزه بالکان تشکیل جلسه می دهند

رهبران ۶ کشور حوزه بالکان امروز در پایتخت آلبانی گردهم می آیند تا درباره سیاست های آتی حوزه رایزنی و تبادل نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، دفتر «ادی راما» نخست وزیر آلبانی با اعلام این خبر افزود: کشورهای حوزه بالکان سعی دارند بیش از پیش خود را به اتحادیه اروپا نزدیک کنند به همین منظور در نظر دارند در این نشست راههای لازم را مورد بررسی قرار دهند.

این منبع خبری همچنین خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در نشست امروز تیرانا امیدوارند که «یوهانس هان» کمیسر اتحادیه اروپا در حوزه گسترش اروپا حضور پیدا کند. 

آلبانی، مقدونیه، مونته نگرو، کوزوو، بوسنی هرزگوین و صربستان از کشورهای حوزه بالکان هستند که در نشست امروز شرکت می کنند. 

کشورهای حوزه بالکان خواهان عضویت در اتحادیه اروپا هستند.

همکاری های تجاری و اقتصادی یکی از اهداف کشورهای حوزه بالکان در خصوص مناسبات با اتحادیه اروپا است.

کد خبر 4385899
شقایق لامع زاده

