پگاه زنگنه به مدال برنز کاراته رسید/ مدال چهل و یکم برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه مبارزات رشته کاراته در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی، پگاه زنگنه در وزن ۶۸- کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد. وی که در مبارزه نخست خود برابر«غزل غفوروا» از قزاقستان با رای داوران بازنده شده بود در گروه بازنده موفق عمل کرد و برنز گرفت.

وی ابتدا «دیلدور آنادور دیوا» از ازبکستان را ۳ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه «نگویان تای نگون» از ویتنام را ۱۰ بر صفر شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

در رقابتهای امروز بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم راهی مبارزه نهایی شده و ذبیح الله پورشیب نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم رقابتهای خود را آغاز خواهد کرد.

برای تیم هشت نفره کاراته ایران تا کنون سجاد گنج زاده یک نشان طلا، امیرمهدیزاده، طراوات خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی و پگاه زنگنه نیز دو نشان برنز کسب کرده اند.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

​۱۱- تیم کبدی بانوان

۱۲- تیم ملی کبدی مردان

​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری

​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ

۱۱- تیم دو نفره روئینگ

​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته

۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته

۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو

​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته

۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات

۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری

۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان

۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته