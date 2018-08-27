۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۶

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پگاه زنگنه به مدال برنز کاراته رسید/ مدال چهل و یکم برای ایران

پگاه زنگنه به مدال برنز کاراته رسید/ مدال چهل و یکم برای ایران

سرگروه تیم ملی کاراته بانوان با برتری مقابل رقیب ویتنامی خود به نشان برنز دست یافت تا تیم ملی کاراته به ششمین مدال خود در این بازیها دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه مبارزات رشته کاراته در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی، پگاه زنگنه در وزن ۶۸- کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد. وی که در مبارزه نخست خود برابر«غزل غفوروا» از قزاقستان با رای داوران بازنده شده بود در گروه بازنده موفق عمل کرد و برنز گرفت. 

وی ابتدا «دیلدور آنادور دیوا» از ازبکستان را ۳ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه «نگویان تای نگون» از ویتنام را ۱۰ بر صفر شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد. 

در رقابتهای امروز بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم راهی مبارزه نهایی شده و ذبیح الله پورشیب نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم رقابتهای خود را آغاز خواهد کرد. 

برای تیم هشت نفره کاراته ایران تا کنون سجاد گنج زاده یک نشان طلا، امیرمهدیزاده، طراوات خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی و پگاه زنگنه نیز دو نشان برنز کسب کرده اند. 

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی
​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو
​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی
​۱۱- تیم کبدی بانوان
۱۲- تیم ملی کبدی مردان 
​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری
​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته 

نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو
۶ - فرود ظفری - ووشو
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان
​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو
۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان
۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ
۱۱- تیم دو نفره روئینگ 
​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته 
۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته
۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

برنز:
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی
​۸- ناهید کیانی - تکواندو
​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته
۱۰ -  تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات
۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری
۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان
۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته

