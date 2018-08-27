پگاه زنگنه به مدال برنز کاراته رسید/ مدال چهل و یکم برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه مبارزات رشته کاراته در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی، پگاه زنگنه در وزن ۶۸- کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شد. وی که در مبارزه نخست خود برابر«غزل غفوروا» از قزاقستان با رای داوران بازنده شده بود در گروه بازنده موفق عمل کرد و برنز گرفت.
وی ابتدا «دیلدور آنادور دیوا» از ازبکستان را ۳ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه «نگویان تای نگون» از ویتنام را ۱۰ بر صفر شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.
در رقابتهای امروز بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم راهی مبارزه نهایی شده و ذبیح الله پورشیب نیز در وزن ۸۴- کیلوگرم رقابتهای خود را آغاز خواهد کرد.
برای تیم هشت نفره کاراته ایران تا کنون سجاد گنج زاده یک نشان طلا، امیرمهدیزاده، طراوات خاکسار و رزیتا علیپور سه مدال نقره، حمیده عباسعلی و پگاه زنگنه نیز دو نشان برنز کسب کرده اند.
مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:
طلا:
۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد
۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد
۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد
۴ - سعید رجبی- تکواندو
۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو
۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی
۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی
۸ - عرفان آهنگریان - ووشو
۹ - محسن محمدسیفی - ووشو
۱۰- رضا علیپور - سنگنوردی
۱۱- تیم کبدی بانوان
۱۲- تیم ملی کبدی مردان
۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری
۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته
نقره:
۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو
۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو
۳ - زهرا کیانی - ووشو
۴ - الهه منصوریان - ووشو
۵ - شهربانو منصوریان - ووشو
۶ - فرود ظفری - ووشو
۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان
۸- امیر محمد بخشی - تکواندو
۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان
۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ
۱۱- تیم دو نفره روئینگ
۱۲- طراوت خاکسار - کاراته
۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته
۱۴- رزیتا علیپور - کاراته
برنز:
۱ - رضا اطری - کشتی آزاد
۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو
۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی
۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی
۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی
۶ - مهلقا جام بزرگ - تیراندازی
۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی
۸- ناهید کیانی - تکواندو
۹ - حمیده عباسعلی - کاراته
۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات
۱۱-سید علی هاشمی - وزنه برداری
۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان
۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته
