۴ پروژه آبخیزداری در میامی افتتاح شد

محمدمهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح چهار پروژه آبخیزداری در میامی بااعتبار ۱۱میلیارد و۲۲۴میلیون ریال به مناسبت هفته دولت، تأکید کرد: در چهارمین روز از این هفته این طرح‌ها با حضور استاندار سمنان به بهره‌برداری رسید که هدف از اجرای آن‌ها جمع‌آوری سیلاب‌ها و تغذیه منابع آبی زیرزمینی است.

وی افزود: پروژه آبخیزداری و بندهای خاکی کال الحد، جودانه، بکران و ری‌آباد چهار طرحی هستند که در چهارمین روز از هفته دولت شاهد افتتاح آن‌ها بودیم.

فرماندار میامی حفاظت از منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن را هدف اجرای طرح‌های آبخیزداری دانست و گفت: حفظ خاک و نفوذ روان آب‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در احیای پوشش گیاهی در زمره مزیت‌های اجرای این طرح‌ها هستند.

کریمی تأکید کرد: کنترل سیلاب، روان آب‌ها، کاهش سیلاب، تقویت پوشش گیاهی، افزایش علوفه مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین توسعه فضای سبز مؤثر دیگر مزیت‌های طرح‌های آبخیزداری هستند.