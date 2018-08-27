قرائت بیانیه پایانی اجلاس«همدان ۲۰۱۸» در جوار آرامگاه بوعلی سینا

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه همدان با بیان اینکه امروز اجلاس آسیایی ۲۰۱۸ در همدان با حضور معاون اول آغاز می‌شود، اظهار داشت: در این اجلاس ۳۳ کشور از کشورهای آسیایی به همراه مهمانان داخل کشور حضور دارند.

وی بیان کرد: گروه‌های شرکت‌کننده در این اجلاس در قالب تورهایی از اماکن تاریخی و گردشگری استان بازدید می‌کنند و فردا پنل‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف برای معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی را خواهیم داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان عنوان کرد: بیانیه پایانی اجلاس گردشگری آسیایی نیز روز هفتم شهریورماه در جوار آرامگاه بوعلی سینا قرائت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهمانان اجلاس در گروه‌های مختلفی از شهرستان‌ها نیز بازدید خواهند کرد، در خصوص تمهیدات صورت گرفته برای تأمین امنیت اجلاس نیز بیان کرد: استان همدان از استان‌های امن کشور است و هیچگونه تردید یا مشکل خاص امنیتی نداریم.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر برگزاری برنامه با نظم و انسجامی خاص؛ یادآور شد: اینکه همدان پایتخت گردشگری آسیا نام گرفته، نشات گرفته از آرامش و امنیت بالایی است که پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارد و این آرامش ریشه در پیشینه قوی همدان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز با تأکید بر اینکه «همدان ۲۰۱۸» را برای توسعه استان می‌خواهیم و می‌تواند در توسعه استان نقش کلیدی داشته باشد، افزود: تمام توان استان برای برگزاری هرچه بهتر رویداد بسیج شده است.

سید اسکندر صیدایی با تأکید بر اینکه استقبال خوبی از ناحیه دولت مردان، مردم و رسانه‌ها از این رویداد صورت گرفته است، افزود: همدان در سه بعد منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی توانایی‌های خود را نشان خواهد داد.

وی اضافه کرد: رویداد «همدان۲۰۱۸» می‌تواند زمینه‌ای برای استفاده از توان استان و سرمایه‌گذاری برای استان و انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف برای توسعه استان باشد و منجر به توسعه استان خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با تأکید بر اینکه این برنامه از حیث اعتباری پشتیبانی می‌شود و مشکل اعتباری ندارد، گفت: با توجه به اینکه این برنامه آبروی کشور و استان است امیدواریم به خوبی برگزار شده و منشأ توسعه برای استان باشد.

همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۸، پنجم تا هفتم شهریورماه میزبان اجلاس گردشگری کشورهای آسیایی است.