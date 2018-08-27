آزمایش موفقیت آمیز کامیون نیمه خودران تسلا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، الون ماسک مدیرعامل شرکت تسلا تصریح کرده که کامیون نیمه خودران این شرکت به تنهایی و بدون نیاز به دخالت انسانی موفق شده هزاران کیلومتر را طی کند و برای تامین برق خود نیز از شبکه شارژ سرتاسری این شرکت در ایالات متحده بهره گرفته است.

به گفته ماسک برای هدایت این کامیون تنها کار انجام شده اتصال سیم سیار به آن بوده است تا باطری کامیون یادشده به طور کامل پر شود.

شرکت تسلا معتقد است این آزمایش موفقیت آمیز نشان می دهد کامیون نیمه خودران مذکور می تواند بدون نیاز به همراهی یا کنترل انسانی مسافت های طولانی را بپیماید. اما هنوز باید برنامه ریزی های دقیقی انجام بگیرد تا تضمین شود که این کامیون می تواند در زمان مورد نیاز به ایستگاه های شارژ برق برسد.

تسلا امیدوار است اعلام این خبر باعث جلب اطمینان شرکت های تجاری شود تا آنها در آینده ای نه چندان دور برای حمل و نقل بار به کامیون های نیمه خودران تولیدی آن اعتماد کنند.