مخالفت غیر مسلمانان ایتالیا با ساخت مسجدی در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، لتیزیا فرانسسچی وکیلی که این اعتراضها را علیه ساخت مسجد رهبری می کند مدعی شد شهر کولی دیوال دیلسا بزرگ نیست و ما نمی خواهیم با هجوم جمعیت مسلمانان رو به رو شویم.

در بسیاری از روزنامه های ملی درباره ترویج انزجار و فعالیتهای غیر قانونی درمساجد مطالب بسیاری نوشته شده است.

حدود یک ماه پیش، زمانی که ساخت این مسجد آغاز شد مخالفتهای بسیاری از سوی مردم محلی این شهر صورت گرفت و بسیاری از آنها اظهار می دارند که در این شهر کوچک نیازی به مسجد بزرگ ندارد .

اقلیت یک میلیون مسلمان در ایتالیا اغلب مورد حمله مخالفتهای جناح راستی های این کشور قرار گرفته اند و این نمونه ازمخالفت با ساخت یک نیایشگاه برای پیروان دین آسمانی اسلام کاملاً نشان دهنده آن است که مردم این شهر بیش از حد تحت تأثیر تبلیغات منفی رسانه ها قرار گرفته و اطلاعات کذب، باورهای نادرست و سوء تعابیری که رسانه ها در اشاعه آن سهم مهمی داشتند به چنین اسلام هراسی تبدیل شده است.

در مقابل پائولو بروجیونی شهردار کولی دیوال دیلسا از ساخت مسجد دفاع کرد و گفت: مسلمانان نیز چون دیگر ساکنان این شهر تلقی می شوند.

اقلیت 400 تا 600 نفری مسلمان این شهر نیز برای آرام کردن وحشت بی مورد ساکنان شهر تلاشهایی صورت دادند.

فراس جبرین از ائمه جمعه این شهر گفت: متأسفانه ساخت این مسجد به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است، شهر رم، پایتخت ایتالیا دارای بزرگترین مسجد اروپا است، آیا مسلمانان فکر می کنند که تنها به علت وجود این مسجد باید در شهر رم ساکن شوند؟

اقلیت مسلمان برای نشان دادن حقیقت و تسکین وحشت مردم محلی، تفاهم نامه همکاری با شورای شهر را امضا کرده و به نشانه حسن نیت دو درخت کریسمس در محلی که قرار است مسجد ساخته شود قرار دادند.

از سوی دیگر مسلمانان شهر کولی دیوال دیلسا تلاش کردند به مسئله بودجه مسجد که از سوی برخی روزنامه های محلی مطرح شده بود پاسخ دهند.

یک چهارم بودجه یک میلیون یوریی برای این مسجد از مؤسسه خیریه بانک مونته دی پاچی دی سینا فراهم شد، سه چهارم باقی مانده نیز ار منابع شخصی سراسر کشور تهیه شده واز هیچ بودجه خارجی برای ساخت آن استفاده نمی شود. به دنبال دستور اعمال کنترلهای شدید از سوی وزیر داخلی ایتالیا ، مسئله فراهم کردن بودجه خارجی برای ساخت مسجد از مسائل حساس این کشور در مورد ساخت مسجد تلقی می شود.

مسلمانان این شهر طی سالها در نمازخانه های تاریک وکوچکی نماز خود را اقامه کرده اند که از ظریفت جادهی نمازگذاران برخوردار نبوده است.

مسجد کولی دی وال دیلسا در صورت اتمام و افتتاح به یکی از چهار مسجد بزرگ ایتالیا تبدیل می شود.