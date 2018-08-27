  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

با حضور وزیر علوم؛

فاز نخست سالن ورزشی آزادی دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

شاهرود - رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از افتتاح فاز یک مجموعه ورزشی پردیس این دانشگاه خبر داد و گفت: این پروژه با حضور وزیر علوم به بهره برداری رسید.

محمد مهدی فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه عصر دوشنبه مجموعه ورزشی پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود (سالن ورزشی آزادی) توسط وزیر علوم افتتاح شد، ابراز داشت: فاز اول این مجموعه دو هزار و ۶۰۰ متر مربع است که برای تکمیل آن ۴۳میلیارد و ۶۸۳میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بابیان اینکه کل اعتبار هزینه شده برای پروژه ۵۳میلیارد و ۱۰۵میلیون ریال است، افزود: برای تکمیل فاز دوم این پروژه اعتباری معادل ۲۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال نیاز است.

ضرورت تکمیل سالن‌های ورزشی دانشگاه شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه کل اعتبار هزینه شده از منابع اختصاصی این دانشگاه بوده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه این دانشگاه دارای دانشکده تربیت‌بدنی است و در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی پذیرش بالغ‌بر ۳۰۰ دانشجو دارد لذا این مهم می‌طلبد تا سالن‌های ورزشی این دانشگاه تکمیل شود.

فاتح در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رود از محل ردیف متمرکز در اختیار وزارت تحت عنوان کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی نیمه تمام که ۵۰ درصد اعتبار آن از سایر منابع تامین شده باشد مبلغ موردنیاز از سوی وزیر علوم مساعدت شود تا این پروژه سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود قدمتی ۲۴ ساله دارد که در حال حاضر ۳۰ هزار متر مربع فضای ورزشی دانشگاه را به خود اختصاص داده است که انتظار می‌رود با افتتاح این مجموعه بتوانیم سهم ورزش و نشاط اجتماعی را در دانشگاه بیش از پیش ارتقا دهیم.

کد خبر 4385938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها