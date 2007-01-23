استقبال دولت چک از استقرار سیستم سپر ضد موشکی آمریکا در خاک خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، دولت چک با درخواست آمریکا برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در خاک این کشور(چک) به طور رسمی موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، واکنش شب گذشته دولت چک، اولین پاسخ رسمی پراگ به واشنگتن محسوب می شود.

در همین رابطه بار دیگر میرک توپالانک، نخست وزیر چک، ادعا کرد: استقرار این سیستم ضد موشکی در خاک چک سبب افزایش امنیت در اروپا می شود.

یاد آورمی شود در تاریخ 30 دی جمهوری چک اعلام کرد که آمریکا، پیشنهاد استقرار سازه هایی از سیستم دفاع موشکی جهانی در خاک این کشور را پیشنهاد کرده است.

این اعلام دولت چک در آن تاریخ سبب واکنش شدید روسیه شد به نحوی که سرهنگ "نیکلای سولوفتسف" فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک روسیه اعلام کرد: مسکو گام های معینی در پاسخ به استقراربخشی ازسیستم موشکهای دفاعی آمریکا در شرق اروپا و درمرزهای خود برخواهد داشت.

سولوفتسف در ادامه افزوده بود: اگر اجزاء سیستم های موشکی آمریکا دراروپای شرقی درنزدیکی مرزهای روسیه مستقر شوند وضعیت و موقعیت تغییر خواهد کرد و قادرخواهد بود تا بطور اساسی بر کارآیی نیروهای استراتژیک روسیه تاثیر بگذارد.

لازم به ذکر است این درخواست آمریکا با عتراض مردم جمهوری چک همراه شده است تا جایی که شماری از شهروندان این کشور روز اول بهمن ماه در پراگ در اعتراض به استقرار احتمالی سپر موشکی آمریکا در خاک کشورشان راهپیمایی کردند .