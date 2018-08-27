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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۵

تجمع پیمانکاران طلبکار خط ۶ در ایستگاه دولت‌آباد

تجمع پیمانکاران طلبکار خط ۶ در ایستگاه دولت‌آباد

جمعی از پیمانکاران طلبکار خط ۶ مترو همزمان با بازدید شهردار تهران، به ایستگاه دولت‌آباد آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شهردار تهران به همراه رئیس شورای شهر از روند اجرایی خط ۶ مترو بازدید کردند و در ایستگاه کن، از جزئیات پیشرفت این خط مطلع شدند.

خبرنگاران برای پوشش رسانه‌ای ساعت ۹ در ایستگاه دولت‌آباد دعوت بودند که در این ایستگاه تعدادی از پیمانکاران طلبکار تجمع کرده بودند.

یکی از پیمانکاران معترض به خبرنگار مهر گفت: آخرین پرداخت ما متعلق به ماه پایانی سال ۹۶ است و درحالی‌ این پروژه را می‌خواهند افتتاح کنند که برخی از پیمانکاران، دو سال است که دریافتی نداشتند.

وی ادامه داد: مترو از ایستگاه سپاه تا دولت‌آباد به پیمانکاران مختلف بدهکار است؛ از پیمانکاران حوزه خاکبرداری، آهن‌فروش تا پیمانکاران تهیه غذا.

این پیمانکار در پاسخ به این پرسش که آیا تعدیل نیرو در خط ۶ واقعیت دارد؟ گفت: بله، ما به عنوان یکی از پیمانکاران این خط، ۳۰۰ نیرو داشتیم که در حال حاضر به دلیل مشکل مالی، به ۲۵ نیرو آن را کاهش دادیم.

کد مطلب 4385942
نورا حسینی

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