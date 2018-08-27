۱۱ پروژه نیروگاهی در هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی کشور در روستای سیاهپوش در منطقه طارم سفلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت ۱۱ پروژه نیروگاهی در کشور به بهره برداری خواهد رسید که پنج مورد در فارس دو مورد در تهران و سه مورد نیز در استانهای قم، سیستان و یزد با ظرفیت ۱۵۵ مگاوات به بهره برداری می رسد که بزرگترین آن در قزوین افتتاح شد.

وی افزود: با احداث سالانه دو هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا پایان دولت دوازدهم ۴ هزار مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی احداث خواهد شد.

اردکانیان بیان کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید نیروگاه های تجدید پذیر در کشور ۶۴۰ مگاوات است که ۴۵ درصد آنها را نیروگاه های بادی و ۳۵درصد آن خورشیدی هستند.

وزیر نیرو گفت: در هفته دولت با ۴۵۵ میلیاردتومان و ۱۸ میلیون یورو تعداد ۱۱ پروژه نیروگاه تجدید پذیر افتتاح می شود.

وی گفت تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدید پذیر در کشور به ۳۰ هزار مگاوات خواهد رسید.