برگزاری جشن ولات امام هادی(ع) در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز میلاد باسعادت امام هادی(ع) از صبح امروز زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به منظور عرض تبریک وشادباش به امام مهربانی ها به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند.

مراسم ویژه جشن ولادت امام هادی(ع)از ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

حجج اسلام والمسلمین طباطبایی و حائری‏‌زاده در ویژه برنامه‎های جشن میلاد امام هادی(ع) با موضوع سیره و شخصیت امام دهم، انسان کامل در کلام امام هادی(ع) و بیان سیره و زندگانی این امام بزرگوار سخنرانی خواهند کرد.

مدیحه‌سرایی، مداحان و ذاکران اهل بیت(ع)، قرائت زیارت جامعه کبیره، سخنرانی، بیان احکام، قرائت ادعیه و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

ویژه برنامه‌های شب میلاد امام دهم حضرت امام هادی(ع) نیز از ساعت ۱۸ یکشنبه شب با اجرای برنامه سخنرانی و مداحی توسط مدیحه سرایان و ذاکران اهل بیت(ع) در صحن جامع رضوی آغاز شد و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء نیز با قرائت زیارت پرفیض امین الله، سخنرانی حجت الاسلام حبیب‎الله فرحزاد و مدیحه سرایی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع) و اجرای تواشیح و همخوانی گروه ولیعصر(عج) ادامه داشت.

به مناسبت شب میلاد امام هادی(ع) قبل نماز مغرب ویژه برنامه مدیحه‌‏سرایی و سخنرانی برای بانوان در رواق حضرت زهرا(س) تدارک دیده شده بود که با حضور زائران برگزار شد.