۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۰

همزمان با روز ولادت امام هادی(ع) صورت پذیرفت؛

برگزاری جشن ولات امام هادی(ع) در حرم مطهر رضوی

مشهد- مراسم روز ولادت امام هادی (ع) با حضور زائران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی (ره) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز میلاد باسعادت امام هادی(ع) از صبح امروز زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به منظور عرض تبریک  وشادباش به امام مهربانی ها به حرم مطهر رضوی مشرف می شوند. 

مراسم ویژه جشن ولادت امام هادی(ع)از ساعت ۱۰:۳۰  روز دوشنبه در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

حجج اسلام والمسلمین طباطبایی و حائری‏‌زاده در ویژه برنامه‎های جشن میلاد امام هادی(ع) با موضوع سیره و شخصیت امام دهم، انسان کامل در کلام امام هادی(ع) و بیان سیره و زندگانی این امام بزرگوار سخنرانی خواهند کرد.

مدیحه‌سرایی، مداحان و ذاکران اهل بیت(ع)، قرائت زیارت جامعه کبیره، سخنرانی، بیان احکام، قرائت ادعیه و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

ویژه برنامه‌های شب میلاد امام دهم حضرت امام هادی(ع)  نیز از ساعت ۱۸ یکشنبه شب با اجرای برنامه سخنرانی و مداحی توسط مدیحه سرایان و ذاکران اهل بیت(ع) در صحن جامع رضوی آغاز شد و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء نیز با قرائت زیارت پرفیض امین الله، سخنرانی حجت الاسلام حبیب‎الله فرحزاد و مدیحه سرایی و مداحی ذاکر اهل بیت(ع) و اجرای تواشیح و همخوانی گروه ولیعصر(عج) ادامه داشت.

به مناسبت شب میلاد امام هادی(ع)  قبل نماز مغرب ویژه برنامه مدیحه‌‏سرایی و سخنرانی برای بانوان در رواق حضرت زهرا(س) تدارک دیده شده بود که با حضور زائران برگزار شد.

