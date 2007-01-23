مبهم بودن منطق توزیع سلیقه ای بودجه فصل پژوهش / بی اعتنایی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بودجه 86

توزیع بودجه های فصل پژوهش آنقدر سلیقه ای صورت گرفته که منطق آن برای وزارت علوم که باید سیاستگذار امر پژوهش باشد، مشخص نیست

"سید فرهنگ فصیحی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار بودجه پژوهشی سال 86 ، با گلایه از برنامه های پیش بینی شده برای هزینه کردن بودجه پژوهشی گفت: برنامه ریزی های پیش بینی شده برای هزینه کردن بودجه پژوهش، حرفه ای و اصولی نیست و با توجه به اینکه شورای عالی عتف برنامه های ضروری را با در نظر گرفتن سند پژوهش و فناوری مورد تأیید هیات وزیران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام داده و به ریاست جمهوری اعلام کرده بود، اکنون با برنامه ریزی های متفاوتی مواجه هستیم که بدون اعتنا به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگرچه برای سال آینده در فصل پژوهش های اساسی با رشد مواجه هستیم، اما توزیع این بودجه در بخش های مختلف آنقدر سلیقه ای صورت گرفته که منطق آن برای وزارت علوم که باید سیاستگذار امر پژوهش باشد، مشخص نیست و این برنامه را نمی شناسد.

فصیحی به بودجه مربوط به پژوهش های تقاضا محور اشاره کرد و گفت: وزارت علوم تا کنون بودجه سال جاری را در این بخش به طور کامل دریافت نکرده است و برای سال آینده نیز امید چندانی ندارد بدین ترتیب انتظار می رود که دادن اعتبار به پروژه های بند الف ماده 102 و تقاضا محور در سال آینده به نوعی محدود و تعطیل شود.

وی اظهار داشت: ما در مجموعه وزارت علوم از نحوه تخصیص و برنامه ریزی برای بودجه های پژوهشی سال آینده بی خبر هستیم و به نظر می رسد تمام زحمات اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای برنامه ریزی بودجه پژوهش بی نتیجه بوده است.

تمام زحمات اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای برنامه ریزی بودجه پژوهش بی نتیجه بوده است

به گزارش مهر، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری که از دولت قبل به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی کل پژوهش کشور به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، در دولت جدید به همراه معاونین پژوهشی وزارت خانه های مختلف مشغول به کار شد و طی برگزاری 15 کمیسیون دائمی و جلسات مداوم با معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موفق به برنامه ریزی و سیاستگذاری هایی در بخش پژوهش و بودجه بندی آن شد. اما اکنون به نظر می رسد بخش بزرگی از برنامه ریزی های شورا برای بودجه بندی پژوهش کشور بی نتیجه مانده و برخی مسئولین کشور هنوز به وجود آن اعتقاد راسخ پیدا نکرده اند.