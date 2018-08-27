به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر دوشنبه در اجلاس بین المللی «همدان۲۰۱۸» بابیان اینکه فرصت تاریخی و گردشگری همدان باعث شده این شهر میزان دو رویداد بزرگ گردشگری در کشور باشد، گفت: برگزاری اجلاس «همدان پایتخت کشورهای آسیایی» و اجلاس «جهانگردی گردشگری» در همدان در سال ۲۰۱۸ نشان از ظرفیت‌های بالای همدان است.

استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان ۱.۲ از وسعت و ۲.۳ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در قدیمی‌ترین سنگ‌نوشته عاشوری از نام همدان برده شده که نشان از مدنیت این شهر به هزاره سوم قبل از میلاد می‌رسد.

نیکبخت بابیان اینکه استان همدان دروازه ورود به غرب ایران است، گفت: وجود ۱۸۰۰ اثر تاریخی ثبت شده همدان را متمایز و به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن به جهان معرفی نموده است.

وی عنوان کرد: وجود مفاخری چون کاشانی غبار و قمام همدانی و عین القضات و میر سیدعلی همدانی که در همدان می زیستند همدان را به جایگاه رفیع علنی بدل کرده است.

وی بابیان اینکه همدان بزرگترین غار آبی جهان علیصدر را در خود جای داده است، گفت: انتخاب همدان به عنوان شهر سبز پایدار، لالجین به عنوان شهر جهانی سفال، ملایر به عنوان شهر ملی مبل و منبت و ثبت معنوی تویسرکان برای مبل و منبت گویای ظرفیتهای استان همدان در گردشگری است.

استاندار همدان تاکید کرد: وجود زیرساختهای اساسی مانند آزاد راه، فرودگاه و راه آهن و فاصله کم با پایتخت؛ همدان را برای سرمایه گذاری مناسب کرده است.

نیکبخت تاکید کرد: شرایط بهره برداری در تمام فصول همدان را پایلوت نیروگاه خورشیدی کرده است که چند نیروگاه نیز ساخته شده است.

وی بابیان اینکه ۱۲ هتل در همدان در حال ساخت است، گفت: ۳ هتل امروز به دست معاون اول رئیس جمهور و به صورت همزمان افتتاح شد.

نیکبخت در ادامه بابیان اینکه از معاون اول رئیس جمهور می خواهم با توجه به اینکه از ۹۴ تا کنون کوچکترین اقدامی برای احداث هتل تامین اجتماعی همدان صورت نگرفته است، دستور دهد این مهم انجام شود، همدان را مستعد سرمایه گذاری های مطمئن دانست و گفت: زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در همدان فراهم است.

استاندار همدان تاکید کرد: همدان آمادگی برای تبادلات عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و به ویژه گردشگری را با کشورهای آسیایی دارد و امیدواریم این اجلاس زمینه ای برای تبادلات کشورهای آسیایی باشد.

نیکبخت با بیان اینکه استان همدان دارای ۴۷ پروژه با سرمایه گذاری ۷۷۷ میلیون یورو و ۱۶ پروژه در بخش صنایع دستی و در مجموع یک میلیارد یورو سرمایه گذاری در بخش های مختلف است، گفت: همدان قابلیت سرمایه گذاری در بخش های مختلفی را دارد.

محمد ناصر نیک بخت اظهار داشت: استان همدان با داشتن شرایط اقلیمی و جاذبه های گردشگری هر ساله میزبان گردشگران بسیاری است و همدان ظرفیت بالایی در صنعت توریسم دارد که امیدوارم این اجلاس بستری مناسب را برای افزایش گردشگران فراهم کند.