به گزاش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار همکاری سازنده کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران و سوریه را در حل مسائل و مشکلات منطقه به خصوص عراق پر اهمیت عنوان کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نا امنی موجود در عراق را ناشی از ادامه حضور اشغالگران در خاک این کشور عنوان کرد و افزود: آنها در تحقق اهدافشان به ویژه اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در منطقه ناکام خواهند بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همکاری جمهوری اسلامی ایران و سوریه را جهت نزدیکی بیشتر گروههای اسلامی و افشای طرحهای دشمنان اسلام در منطقه پر اهمیت بیان کرد و گفت: آنها به دنبال گرفتار کردن کشورهای اسلامی منطقه در دام اختلافات هستند و باید با هوشیاری این نقشه را خنثی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حرکت مسلمانان بر اساس اعتدال و همکاری میان مذاهب را در یکپارچگی و اتحاد مسلمانان مهم ارزیابی و تصریح کرد: تندروی از سوی هر گروه سیاسی و مذهبی در منطقه موجب آسیب به مسلمانان خواهد بود و منافع دشمنان را تامین خواهد کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به مسائل لبنان و فلسطین ، پیروزی مقاومت اسلامی را الگویی مناسب برای مقابله با اهداف دشمنان عنوان کرد و گفت: پیروزی مردم لبنان در مقابل متجاوزان نتیجه بارز حرکت بر اساس آموزه های اسلامی و تسلیم ناپذیری است.

ولید معلم نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دوستانه جمهوری اسلامی و سوریه در صلح و ثبات منطقه گفت: آمریکا مانعی مهم بر سر راه تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه با عراق است.

وزیر خارجه سوریه ؛ عراق با ثبات ، آزاد ، یکپارچه و دارای هویت اسلامی و عربی را خواست این کشور در کمک به مردم عراق عنوان کرد و افزود: همکاریهای چهار جانبه میان ایران ، عراق ، سوریه و لبنان می تواند نقشه های دشمنان را در منطقه خنثی کند.

وی تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا را برای روشن کردن آتش تفرقه در منطقه محکوم به شکست عنوان کرد و گفت: هدف از این اختلاف افکنی ها ، فراموش کردن دشمن اصلی مسلمانان در منطقه که همان رژیم صهیونیستی است ، می باشد و باید تلاش نمود تا مردم کشورهای اسلامی عمق این توطئه ها را درک کنند.