  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

با حضور وزیر علوم ؛

پنجاه و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها برگزار می شود

پنجاه و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۹۷ به میزبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و یکمین نشست سراسری معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار می شود.  

منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاونان وزارت علوم در این نشست حضور خواهند داشت. محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان وزارت صنعت معدن و تجارت در این نشست حضور خواهند داشت.

محور نشست، درباره ارتقای توان اشتغال پذیری و مهارت افزایی دانشجویان بوده و یک یکپارچگی درباره تصمیمات مربوط به مهارت افزایی و اشتغال پذیری در بین حوزه‌های درگیر با این موضوع ایجاد خواهد شد.

کد خبر 4385973
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها