پنجاه و یکمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و یکمین نشست سراسری معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاونان وزارت علوم در این نشست حضور خواهند داشت. محمدرضا عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معاونان وزارت صنعت معدن و تجارت در این نشست حضور خواهند داشت.

محور نشست، درباره ارتقای توان اشتغال پذیری و مهارت افزایی دانشجویان بوده و یک یکپارچگی درباره تصمیمات مربوط به مهارت افزایی و اشتغال پذیری در بین حوزه‌های درگیر با این موضوع ایجاد خواهد شد.