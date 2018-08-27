دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ظرفیت های خالی در جذب هیات علمی علوم پزشکی افزود: برخی از رشته های بالینی در برخی از دانشگاه های کمتر برخوردار اصلا داوطلب نداریم و ما بسیاری از کمبودها را از طریق افراد متعهد به خدمت وزارت بهداشت تامین می کنیم.

وی افزود: افراد متعهد به خدمت که به ضریب K معروف هستند به عنوان نیروی متخصص درمانی در دانشگاه های مناطق محروم و کمتر برخوردار کار می کنند و ما وقتی می بینیم این متخصص پوست، رادیولوژی، اعصاب، اورولوژی و یا پاتولوژی در یک دانشگاه کمتر برخوردار که امکان جذب هیات علمی نیست کار می کند آنها را به نوعی در کادر هیات علمی مامور می کنیم.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: این یک چالش مهم برای تامین هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی است و برای رهایی از این چالش سعی کردیم که بومی گزینی را در رده های تخصصی و فوق تخصصی وارد کنیم و امکان انتخاب دستیاران تخصصی را به صورت بومی در دانشگاه ها فراهم کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در استان های کمتر برخوردار نیازهای درمانی و آموزشی وجود دارد ما برای برخی از دانشگاه های کمتر برخوردار برنامه های دستیاری طراحی کردیم که دستیاران بومی جذب شوند، همان جا بمانند و نیاز درمانی و آموزشی دانشگاه را تامین کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: در بومی گزینی از داوطلب تعهد گرفته می شود و چند برابر مدت تحصیل که به صورت رایگان است، فرد تعهد خدمت می دهد که البته در جذب هیات علمی این امر به نوعی تشویق است که اگر بمانند می توانند جذب هیات علمی شوند.

وی تاکید کرد: نیاز نظام سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، تحقیقاتی و درمانی در مناطق محروم را می توان با راهکارهای بومی گزینی تامین کرد.