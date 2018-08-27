۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان:

اطلس امکان سنجی ورزشی استان کردستان در حال ایجاد شدن است

اطلس امکان سنجی ورزشی استان کردستان در حال ایجاد شدن است

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: طرح جامعی از حوزه ورزش و جوانان کردستان شروع شده و در حال ایجاد کردن اطلس امکان سنجی ورزشی استان برای ۲۰ سال آینده هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی صبح امروز در نشست هم اندیشی دبیران شورای پژوهشی ادارات کل ورزش و جوانان منطقه سه کشور که در سالن جلسات هتل جهانگردی شهر سنندج برگزار شد، گفت: هر سیستم و جامعه ای کع در راستای پژوهش خوب حرکت نکند دچار ضعف خواهد شد که خود وزارت ورزش نیز دچار این مشکل شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: بسیاری از پروژه های وزارت ورزش بدون امکان سنجی و مطالعات انجام گرفته و با ۵۰ میلیون تومان مصوب می شود اما با میلیارد ها تومان به اتمام نخواهد رسید.

وی افزود: طرح جامعی را از حوزه ورزش و جوانان کردستان شروع کرده و در حال ایجاد کردن اطلس امکان سنجی استان برای ۲۰ سال آینده هستیم و دور نمای خوبی از استان تشکیل داده ایم.

وی گفت: اگر مدیر غیر ورزشی در راس اداره ورزش و جوانان قرار بگیرد کار بسیار سختی دارد و ممکن است با مشکل مواجه شود اما اگر امکان سنجی های استان ها انجام بگیرد مدیران نیز با تکیه بر آنها برنامه ریزی کرده و حرکت می کنند.

جولایی با بیان اینکه تفکرات مدیران مرکز پژوهشی نیست، گفت: اعتبارات حوزه پژوهش بسیار ناچیز است در حالی که باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.

