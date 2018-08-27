اطلس امکان سنجی ورزشی استان کردستان در حال ایجاد شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی صبح امروز در نشست هم اندیشی دبیران شورای پژوهشی ادارات کل ورزش و جوانان منطقه سه کشور که در سالن جلسات هتل جهانگردی شهر سنندج برگزار شد، گفت: هر سیستم و جامعه ای کع در راستای پژوهش خوب حرکت نکند دچار ضعف خواهد شد که خود وزارت ورزش نیز دچار این مشکل شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: بسیاری از پروژه های وزارت ورزش بدون امکان سنجی و مطالعات انجام گرفته و با ۵۰ میلیون تومان مصوب می شود اما با میلیارد ها تومان به اتمام نخواهد رسید.

وی افزود: طرح جامعی را از حوزه ورزش و جوانان کردستان شروع کرده و در حال ایجاد کردن اطلس امکان سنجی استان برای ۲۰ سال آینده هستیم و دور نمای خوبی از استان تشکیل داده ایم.

وی گفت: اگر مدیر غیر ورزشی در راس اداره ورزش و جوانان قرار بگیرد کار بسیار سختی دارد و ممکن است با مشکل مواجه شود اما اگر امکان سنجی های استان ها انجام بگیرد مدیران نیز با تکیه بر آنها برنامه ریزی کرده و حرکت می کنند.

جولایی با بیان اینکه تفکرات مدیران مرکز پژوهشی نیست، گفت: اعتبارات حوزه پژوهش بسیار ناچیز است در حالی که باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.



