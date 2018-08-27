اعضای شوراهای حل اختلاف با کدخدا منشی موجب سازش شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زمانی رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین روز دوشنبه به همراه سایر مسئولین این اداره با آیت الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد.

در این دیدار آیت‌الله علی اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف با کدخدا منشی در راستای سازش و رفع اختلاف ها گام بردارند.

وی افزود: وجود شوراهای حل اختلاف باعث کاهش رسیدگی به پرونده‌ها شده است و با افزایش و نهادینه کردن فرهنگ عفو و بخشش در جامعه باید همچنان به نقش آفرینی مشغول باشند.

امام جمعه شهرستان تاکستان تصریح کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف در بررسی مسائل با برخورد مناسب و سعه صدر وظایف خود را انجام دهند که دارای برکات دنیوی و اخروی برای وی و ثمراتی برای نظام و مردم دارد.

در ادامه دیدار حجت الاسلام علی زمانی، به ارائه گزارش مختصری از عملکرد شوراهای حل اختلاف استان قزوین پرداخت و از تلاش همکاران قضایی و اداری خود در استان تشکر کرد.

علی زمانی افزود: باتوجه به میزان پرونده های وارده و مختومه شورا و امار خوب صلح و سازش در استان، شوراهای حل اختلاف توانسته بخشی از مشکلات مردم را حل و فصل کند و در مجموع عملکرد شورای استان را مثبت ارزیابی کرد.