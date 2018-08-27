۱۰۰ هزار واحد مسکن ویژه مددجویان احداث می شود

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای مسکن مددجویان درنظر گرفته شده است گفت: قرار است امسال ۳۰ هزار واحد مسکن را خریداری، بازسازی و مقاومتی سازی کند و ۳۰ هزار واحد نیز مرمت شود و بخشی از اعتبار، از محل تسهیلات صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تامین می شود.

وی مسکن محرومین را امری چندوجهی ناشی از حمایت های موثر امداد و خیران و مشارکت مردمی مددجویان دانست و گفت: در برنامه سه ساله درصددیم تا مشکل مسکن مددجویان مازندران را حل کنیم.

مشاور رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه مسکن افق جدیدی را به زندگی مددجویان تزریق می کند، ساخت مسکن را از جمله اقدامات راهبردی کمیته امداد دانست و گفت: مسکن می تواند موجبات رشد اقتصادی و اجتماعی را دربر داشته باشد و اولویت کمیته امداد در بخش مسکن خانواده های سه نفره به بالا است.

بازیان یادآور شد: اولویت مسکن برای ساخت مسکن جامعه هدف، خانواده های سه نفره به بالا است و باید در دوره سه ساله ۱۰۰ هزار خانوار دارای مسکن شوند و ۹۰ درصد این خانوارها در حوزه شهری هستند و مسکن مددجویان روستایی تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

بازیان محرومیت زدایی را مهمترین هدف تامین مسکن بیان کرد و گفت: امسال ۳۰ هزار واحد مسکن در کشور نوسازی و بازسازی می شود که ۲۲ هزار واحد آن در روستاها است.

وی اجرای طرح های ویژه را برای شتاب بخشی به مسکن شامل طرح توافقنامه سه جانبه با سپاه از جمله طرح ها برشمرد و گفت: ۱۰ هزار واحد مسکن درقالب این قرارداد ساخته می شود و ۷۵۰ واحد مربوط به مازندران است.