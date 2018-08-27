به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین نورمحمدی نوازنده و مدرس ویولن و کمانچه گفت: کنسرت پژوهشی «موسیقی ایرانی» ساعت ۲۰ روز دهم شهریور ماه سال جاری با هدف بررسی شیوه های کمانچه نوازی با محوریت اجرای سبک هنری زنده یاد کامران داروغه در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

به گفته وی، حسین مرشدپور به عنوان نوازنده تمبک در این اجرا حضور دارد.

این نوازنده کمانچه در باره برنامه های آینده خود بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته آلبومی بدون کلام شامل آثارم در حوزه همنوازی کمانچه و ویولا با سازهای کوبه ای تبلا و تنبک به زودی روانه بازار موسیقی می شود. ضمن اینکه کتابی نیز مربوط به مسایل موسیقی آذربایجان ترجمه کرده ام که در آینده منتشر می شود.