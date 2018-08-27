هفته فرهنگی آب در اصفهان اجرا می شود

احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دوم شهریور اقدام به اجرای یکسری از برنامه‌ها در مسیر فرهنگ آب کردیم که تا هشتم شهریور ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این هفته ۹ ویژه برنامه به اجرا در می آید، گفت: در این هفته روشنایی های شهر در قالب جشن با محوریت مدیریت مصرف آب و برنامه آب و زندگی و برنامه نمادین دوی امدادی به اجرا در می آید.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از جشنواره آب و سیمرغ و ویژه برنامه های آب، تپش، زندگی خبر داد و افزود: شهرداری اصفهان در راستای اجرای فرهنگ آب با شهرستان های هم جوار وارد تعامل شده است و در شهرستان‌هایی نظیر ورزنه، درچه نیز طی برنامه ریزی های انجام شده این برنامه های فرهنگی متناسب با حال و هوا و فضای شهری توسط مسئولین همان شهرستان ها اجرا خواهد شد و شهرداری اصفهان نیز به نوبه خود در اجرای این برنامه ها کمک های لازم را خواهد شد.

وی از اعزام یک دستگاه اتوبوس حامل هنرمندان، ورزشکاران و فرهیختگان از شهر اصفهان به سایر شهرستان ها جهت حضور در برنامه های فرهنگی آن مناطق نیز خبر داد و گفت: این اقدام نیز به لحاظ ایجاد پیوند فرهنگی و اتحاد هر چه بیشتر و با توجه به جایگاه و میزان تاثیرگذاری این اقشار در سطح جامعه شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.