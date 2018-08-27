یک مقام سابق واتیکان خواستار استعفای پاپ فرانسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کارلو ماریا ویگانو» از مقامات سابق واتیکان، با انتشار بیانیه ۱۱ صفحه ای خواستار استعفای پاپ فرانسیس شد.

دلیل اصلی انتشار این بیانیه فساد اخلاقی کشیش ها اعلام شده است.

ویگانو در این بیانیه با اشاره به اینکه در دوران زمامداری پاپ فرانسیس، محدودیت های اعمال شده بر برخی کشیشان که متهم به فساد اخلاقی بودند برچیده شده، خواستار استعفای وی شده است.

این در حالی است که پاپ فرانسیس در سفر اخیر خود به ایرلند در ارتباط با آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ ها عذرخواهی کرد و خواهان اجرای عدالت شد.

رهبر کاتولیک های جهان در سفر تاریخی خود به جمهوری ایرلند در یک سخنرانی در این خصوص اعلام کرد: هیچ کس نمی‌ تواند در برابر ماجراهای افرادی که مورد آزار قرار گرفته، با بیگناهی ربوده شده و با خاطرات دردناک آسیب‌ دیده اند، خاموش بماند.

لازم به ذکر است، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان پیش از آغاز این سفر به رسوایی اخلاقی کشیشان واکنش نشان داد و در نامه ای خطاب به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون عضو کلیسای کاتولیک، آزار جنسی کودکان و پنهانکاری روحانیون در این مورد را به عنوان یک رشته «فجایع» محکوم کرد.

پاپ فرانسیس در این نامه خطاب به «امت الهی» خواستار پایان «فرهنگ مرگ» در کلیسا شده و به ناکامی ها در رسیدگی به سوءاستفاده جنسی می پردازد و طلب بخشش کرد.

در هفته گذشته هیات منصفه ای در آمریکا جزییات هفت دهه آزار جنسی توسط روحانیون کلیسای کاتولیک در ایالت پنسیلوانیا را گزارش کرد.

واتیکان می گوید این اولین بار است که پاپ در مورد مساله آزار جنسی، کل جمعیت کاتولیک ها را خطاب قرار می دهد.

او در این نامه دو هزار کلمه ای مستقیما به رسوایی کلیسای پنسیلوانیا اشاره و به نقش کلیسا در ناکامی برای جلوگیری سریع از آن اذعان می کند.