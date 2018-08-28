جواد منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی رفت پرسپولیس و الدحیل قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی رفت پرسپولیس نسبت به بازی برگشت این تیم با الدحیل اهمیت بیشتری دارد. اگر پرسپولیس بتواند در دوحه نتیجه قابل قبولی کسب کند خواهد توانست در ورزشگاه ازادی تهران نتیجه خوبی را کسب کند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: مهاجمان الدحیل زهردار هستند. آنها کمتر موقعیت گلی را از دست داده اند. بنابراین مدافعان و هافبک های پرسپولیس باید حواس خود را جمع کنند تا اشتباه فردی نداشته باشند.

مربی اسبق پرسپولیس درباره شانس حضور این تیم در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: اینکه پرسپولیس و استقلال توانسته اند تا این مرحله بالا بیایند و شانس خود را برای صعود به نیمه نهایی امتحان کنند برای فوتبال ایران بسیار خوب است. من فکر می کنم حق برانکو ایوانکوویچ و بازیکنانش است که حالا در آسیا هم خودنمایی کنند و نشان دهند فوتبال باشگاهی ایران با وجود کمبودهای مالی که دارد می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

منافی درباره عدم گلزنی مهاجمان پرسپولیس در بازی های اخیر این تیم در رقابت های لیگ برتر افزود: متاسفانه کادرفنی نمی‌تواند با توجه به محرومیتی که پشت سر گذاشت تغییرات زیادی را در فاز تهاجمی ایجاد کند. تیم هایی هم که مقابل پرسپولیس در هفته های اخیر به میدان رفتند تنها به فکر کسب یک امتیاز بودند و سعی داشتند روی ضدحملات به پیروز برسند. به همین خاطر دفاع چندلایه ای انجام می دهند که کار را برای مهاجمان پرسپولیس سخت می کند.

وی درباره عدم تغییر تاکتیک پرسپولیس در چنین بازی های اذعان داشت: برانکو ایوانکوویچ بهتر از هر شخص دیگری می داند بازیکنانش با کدام روش‌ها می توانند به گل برسند و پیروز شوند. کمبود بازیکن یکی از مشکلات بزرگی است که پرسپولیس باید آن را مدیریت کرده و تا نیم فصل امتیازات را جمع آوری کند. در نیم فصل دوم که بازیکنان جدید به جمع سرخپوشان اضافه شود قطعا سبک بازی های پرسپولیس نیز تغییراتی به همراه خواهد داشت.